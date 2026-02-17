МЧС предупредило москвичей о сильном снеге, метели и порывистом ветре 19 февраля

19 февраля на территории столицы ожидаются очень сильный снег, метель и ветер с порывами 12-17 м/с. Горожан призвали к внимательности и осторожности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям и гостям мегаполиса рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Помимо этого, автолюбителям следует парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП необходимо звонить по номерам 101 или 112, а также по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.

