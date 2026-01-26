сегодня в 14:23

Снежные заносы, метель: МЧС предупреждает о разгуле непогоды в Подмосковье

Спасатели предупредили жителей Подмосковья о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях. Обильные снегопады будут продолжаться примерно с 00:00 27 января до 15:00 28 января, об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области .

Сотрудники чрезвычайного ведомства предупредили, что синоптики прогнозируют опасные явления на дорогах региона. Автомобилистам следует готовиться к скользкой проезжей части и сугробам на пути следования, а в ночные часы возможны метели в отдельных районах области.

Региональное подразделение МЧС обратилось к населению с рекомендациями по безопасности. Специалисты настоятельно советуют жителям проявлять повышенную осторожность и внимательность в эти дни.

При возникновении чрезвычайных ситуаций гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и избегать паники. Для получения помощи можно воспользоваться единым телефоном экстренных служб «112».

Ранее сообщалось, что Москву и Подмосковье с 27 января ожидают два дня мощного снегопада, местами прогнозируются сильные метели.

