Снегопад, заморозки и гололедица ожидаются в Москве в субботу

Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в субботу. На столицу обрушится дожди, мокрый снег и снег, а также ударят заморозки, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Всего 15 ноября в мегаполисе выпадет до 13-18 мм осадков. Перед этим, в пятницу вечером, ожидается небольшой дождь при температуре плюс 6 градусов. А уже после полуночи на Москву обрушится сильный ливень, который ближе к 3-4 часам утра перейдет в заряды мокрого снега при температуре плюс 2 градуса.

К 9 часам утра в субботу столбик опустится ниже нуля, а в городе образуется неустойчивый снежный покров. К полудню он вырастет почти до 4 см. Днем температура ожидается не выше плюс 2 градусов, а при сильном ветре будет ощущение, что на улице минус 3 градуса.

К вечеру осадки прекратятся, а после 20:00 будут заморозки — столбики термометров покажут минус 1 градус. Образуется гололедица. В воскресенье в столице будет минус 3 — минус 5 градусов, а в Подмосковье — минус 3 — минус 8 градусов. Днем температура не поднимется выше нуля.

К середине следующей недели снежный покров растает. Вновь он появится к 22–23 ноября. К концу месяца он окончательно закрепится на высоте 3-8 см.

Между тем в Подмосковье и столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Он ожидается в регионе с 00:00 14 ноября до 00:00 15 ноября.

