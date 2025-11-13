«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за ветра
Фото - © Ветреная погода в Москве/Медиасток.рф
В Подмосковье и столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.
Ветер с порывами до 15 м/с ожидается местами в регионе с 00:00 14 ноября до 00:00 15 ноября.
Погода 14 ноября будет облачной. Местами пройдет небольшой дождь. Температура может подняться до плюс 8 градусов.
