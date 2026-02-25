Снегопад в Московском регионе закончится вечером в среду

Снегопад, который начался в Подмосковье и столице 24 февраля, закончится вечером 25 февраля, сообщает ТАСС .

«Снегопад задержался, но снег идет, по сантиметрам у нас во вторник был местами сильный снег. Еще умеренный снег в ночь на среду», — отметила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, прирост снежного покрова в регионе составил до 10 см за 24 февраля, а еще примерно 5 см — за ночь на 25 февраля.

Как добавила синоптик, днем в среду снег пройдет небольшой, местами умеренный. Прирост по сугробам будет еще около 2 см.

Ранее Роскосмос опубликовал снимок снегопада, который накрыл столицу. Видно, что мегаполис находится в самом эпицентре стихии.

