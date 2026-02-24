Столица в эпицентре: Роскосмос показал снимок снегопада, накрывшего Москву

сегодня в 18:28

В Сети опубликовали снимок из космоса снегопада, который накрыл столицу. Видно, что Москва находится в самом эпицентре стихии, сообщает Роскосмос в Telegram-канале .

Спутники продолжают следить за прохождением циклона. Снимки сделаны комплексами «Электро-Л» и «Арктика-М».

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. Жителей региона ожидает сильный снег, заносы и гололедица на дорогах.

Снег и обледенение ожидаются в Московском регионе до 00:00 25 февраля. Период предупреждения о гололедице на дорогах объявлен до 21:00 26 февраля.

