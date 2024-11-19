Снегопад обрушился на северо-запад Москвы
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На северо-западе Москвы жители наблюдали снегопад, снег шел крупными хлопьями, сообщает Telegram-канал «Московские новости».
На видео, снятых очевидцами, снег ложится на траву и детские площадки, а на мокрых улицах сразу тает.
В районе станции метро «Октябрьское поле» также прошел град.
Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», во вторник погода с градом и мокрым снегом сохранится до конца дня, столбики термометров не поднимутся выше плюс 4 градусов.