Снегопад обрушился на северо-запад Москвы

сегодня в 10:41

На видео, снятых очевидцами, снег ложится на траву и детские площадки, а на мокрых улицах сразу тает.

В районе станции метро «Октябрьское поле» также прошел град.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», во вторник погода с градом и мокрым снегом сохранится до конца дня, столбики термометров не поднимутся выше плюс 4 градусов.