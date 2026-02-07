Снегопад накроет Московский регион 7 февраля
Днем в субботу в Москве и области ожидается от -10 до -8 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
7 февраля днем в Московском регионе будет облачно. Ожидаются снегопад и гололедица. Ветер северо-восточный, от четырех до девяти метров в секунду.
Ночью в Москве и области ожидается от -16 до -14 градусов. Будут облачная погода с прояснениями, небольшой снег и гололедица. Ветер северный, от 6 до 11 метров в секунду.
Ранее главный специалист по оториноларингологии сети клиник «Будь Здоров» Иван Калмыков рассказал, что переохлаждение ушей при морозной погоде может спровоцировать обморожение. Оно будет иметь тяжелые последствия.
