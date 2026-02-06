«Назло маме уши отморожу»: почему мороз опасен для органов слуха

Переохлаждение ушей при морозной погоде может привести к обморожению и другим неприятным последствиям, сообщил РИАМО главный специалист по оториноларингологии сети клиник «Будь Здоров», к. м. н. Иван Калмыков.

«Из-за скудного кровоснабжение наружного уха и отсутствия большого количество подкожно-жировой клетчатки, переохлаждение ушей может привезти к обморожению с различными тяжелыми последствиями», — сказал Калмыков.

Он добавил, что сильный холодный ветер может способствовать развитию кратковременного болевого синдрома, связанного с переохлаждением барабанной перепонки. Оно проходит само после согревания.

По информации Гидрометцентра РФ, ночные температуры в столичном регионе в ближайшие дни будут опускаться до минус 23 градусов, днем термометры будут показывать от минус 15 до минус 8.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.