Снегопад, гололед и ветер ожидаются в Московском регионе 28 ноября

Гидрометцентр РФ: снег и гололедица будут в Московском регионе в четверг

От -2 до 0 градусов будет в Московском регионе 28 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В четверг в Москве и области будет облачно. Ожидается снег и гололедица. Ветер будет переменных направлений от двух до семи метров в секунду.

Ночью ожидается от -2 до 0 градусов. Будет облачная погода с прояснениями и осадками. Возможна гололедица. Ветер юго-западный и западный от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что 30 ноября и 1 декабря в Москве будет комфортная зимняя погода. Также ожидается повышенное атмосферное давление.