От осени к зиме: синоптик рассказала о погоде в Москве на выходные

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Синоптик Позднякова: на выходных в Москве установится комфортная погода

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на выходных 30 ноября и 1 декабря установится комфортная зимняя погода, ожидается повышенное атмосферное давление, значительных сюрпризов не будет, сообщает «Вечерняя Москва».

«Но осадков у нас не ожидается. В ночные часы будет небольшой минус в пределах минус 1–3 градусов, по области — до минус 5 градусов», — сказала эксперт.

По ее словам, в субботу и воскресенье дневные температуры будут колебаться около нуля градусов, ветер — западный и не очень сильный со скоростью 2-7 метров в секунду.

Погоду будет определять гребень антициклона, превышение климатической нормы сделает погоду вполне комфортной для отдыха и прогулок, добавила специалист.

В субботу атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, а в воскресенье — 759 миллиметров, заключила Позднякова.