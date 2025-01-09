Снег на юге Подмосковья полностью растаял

сегодня в 10:27

Из-за потепления в Московском регионе стремительно тает снежный покров. За минувшие сутки он полностью исчез в подмосковной Кашире, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что высота сугробов на столичной ВДНХ понизилась с 9 до 5 см.

«Аномально теплый атлантический воздух „съест“ часть запасов снега на Русской равнине», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Тишковец напомнил, что 8 января в столице стало самым теплым с 1948 года. Средняя температура составила плюс 3,2 градуса. Такие показатели больше соответствуют началу апреля.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 10 января в столичный регион придет следующая волна тепла. А 11 января она достигнет максимума.