Снег и гололедица придут в Московский регион в первый день весны

Гидрометцентр РФ: снег и ветер до 10 м/с будут в Московском регионе 1 марта

Днем 1 марта в Москве и области будет от одного до трех градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Москве и области 1 марта будет облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой снег и гололедица. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от трех до пяти градусов ниже нуля. Ожидается облачная погода, снег, местами гололедица. Ветер юго-западный, западный от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее в Подмосковье из-за маловодья продлили «оранжевый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до 3 марта 2025 года.