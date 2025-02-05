Снег и гололедица придут в Московский регион 5 февраля

Гидрометцентр РФ: снег и гололедица ожидаются в Московском регионе в среду

Днем 5 февраля в Москве и области будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Московском регионе днем в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пойдет небольшой снег. Будет гололедица. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от четырех до двух градусов мороза. Будет облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается, на дорогах появится гололедица. Ветер восточный, северо-восточный от трех до восьми метров в секунду.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. Он будет действовать до 21:00 5 февраля.