Снег и гололедица придут в Московский регион 4 февраля

Гидрометцентр РФ: снег и гололедица будут в Москве и области 4 февраля

Днем 4 февраля в Московском регионе будет от двух градусов мороза до нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Во вторник днем в Москве и области будет облачная погода. Ожидается небольшой снег и гололедица. Ветер переменных направлений от двух до семи метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от пяти до трех градусов мороза. Ожидается небольшой снег, местами гололедица. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил, что 2025 год может войти в тройку-пятерку самых жарких.