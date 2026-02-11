Снег и гололедица будут в Московском регионе днем 11 февраля

Днем 11 февраля в Москве и области ожидается от -9 до -7 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В среду днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Может пойти снег. Ожидается гололедица. Ветер юго-западный, южный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от -9 до -7 градусов. Ожидаются облачная погода, снег, гололедица. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что во второй половине недели в Москву и область придет первая с декабря оттепель. Давление понизится, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.