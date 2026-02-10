Метеозависимым приготовиться: как оттепель в Москве отразится на самочувствии

Во второй половине текущей недели в Московский регион придет первая с декабря оттепель, она доставит проблем метеозависимым людям из-за понижения давления, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Морозная погода с относительно невысокой влажностью воздуха продлится в регионе 47 суток. Организм человека, привыкший к длительному нахождению в таких метеоусловиях, будет вынужден быстро адаптироваться к оттепельным температурам и росту влажности, а также к связанному с этим существенному понижению содержания кислорода в воздухе», — написал Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, циклоны принесут в регион понижение атмосферного давления. Во вторник показания барометров упадут на 3-5 единиц ниже нормы, в среду и четверг атмосферное давление станет активно понижаться, а в пятницу достигнет минимума. В конце рабочей недели барометры покажут 727 мм рт. ст., это на 19-21 единицу ниже нормы.

Синоптик добавил, что в выходные атмосферное давление начнет расти и вернется в норму. Следующая неделя начнется с подхода еще одного южного циклона, поэтому показания барометров снова станут падать.

