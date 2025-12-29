сегодня в 07:15

Снег и гололедица будут в Московском регионе 29 декабря

Днем 29 декабря в Москве и области ожидается от -5 до -3 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В понедельник днем в Москве и области ожидаются снег и гололедица. Будет облачная погода.

Ночью в Московском регионе ожидается от -8 до -6 градусов. Будет облачная погода. Ожидаются снег и гололедица.

Ранее в Москве и области продлили срок действия «желтого» уровня погодной опасности до 30 декабря. Причина в гололеде и сильном снегопаде.

