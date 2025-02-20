Снег и гололедица будут в Московском регионе 20 февраля
Гидрометцентр: гололедица и ветер до 8 м/с придут в Московский регион 20 февраля
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Днем 20 февраля в Москве и области будет от пяти до семи градусов ниже нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
В Московском регионе в четверг будет облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшой снег и гололедица. Ветер северный, северо-западный от трех до восьми метров в секунду.
Ночью в Москве и области будет от 11 до 13 градусов ниже нуля. Ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно осадков не будет. Местами возможна гололедица. Ветер западный и юго-западный от трех до восьми метров в секунду.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что пик зимних холодов в Московском регионе завершен.