Снег и гололедица будут в Московском регионе 11 января

Днем 11 января в Москве и области будет от -6 до -4 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В воскресенье днем в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Будут снег и гололедица. Ветер восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от -7 до -5 градусов. Ожидаются облачная погода, гололедица и снег. Ветер северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее в Москве начали предлагать услуги по раскопке автомобиля, который занесло снегом. Цена варьируется от 500 рублей до пяти тыс.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.