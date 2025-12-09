сегодня в 07:14

Снег и гололедица будут днем 9 декабря в Московском регионе

Днем во вторник в Москве и области ожидается от -1 до +1 градуса тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

9 декабря днем в Московском регионе будет облачно. Ожидается небольшой снег. Местами возможна гололедица. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от двух градусов мороза до нуля. Будет облачно, выпадет снег. Местами возможна гололедица. Ветер южный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе с 8 по 10 декабря действует «желтый» уровень погодной опасности. Его объявили из-за гололедицы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.