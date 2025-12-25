Снег и гололедица будут 25 декабря в Московском регионе

Днем 25 декабря в Москве и области ожидается от -3 до -1 градуса. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В четверг днем в Московском регионе будет облачная погода. Возможны снег и гололедица. Ветер западный, юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от -3 до -1 градуса. Будет облачная погода. Пойдет снег, местами возможны метель, гололедица. Ветер западный, от 6 до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 м/с.

Ранее сообщалось, что к вечеру 25 декабря атмосферное давление в Москве упадет на 17 единиц до 741 мм рт. ст. Утром 26 декабря оно снизится до 735 мм рт. ст. Метеозависимые могут почувствовать себя хуже из-за этого.

