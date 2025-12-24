Барическая яма: метеозависимые в Москве будут страдать из-за падения давления

В ближайшее время атмосферное давление начнет резко падать в Москве, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых граждан. Барическая яма продержится до Нового года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Барической ямой называют аномально низкое атмосферное давление. Пока что в Москве барометры показывают 758 мм рт. ст., что на 10-12 единиц выше нормы. Однако в течение оставшегося дня давление будет падать.

К вечеру четверга оно окажется на уровне 741 мм рт. ст. — падение составит целых 17 единиц. Утром 26 декабря тенденция продолжится — давление упадет до 735 мм рт. ст. Это на 11-13 единиц ниже нормы.

Затем давление чуть поднимется, но все равно будет далеко от нормы. А в воскресенье ожидается еще одна барическая яма — барометры покажут 732 мм рт. ст.

Ситуация с низким атмосферным давлением продержится до Нового года.

Ранее Леус рассказал, что минувшая ночь стала самой холодной в столице с начала декабря. Температура в мегаполисе опустилась до -16,4 градуса.

