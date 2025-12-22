Снег и гололед будут в Московском регионе 22 декабря

Днем 22 декабря в Москве и области ожидается от нуля до двух градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В понедельник днем в Московском регионе будет облачная погода. Возможны снег, гололед, гололедица. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от -10 до -8 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны небольшой снег, гололедица. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что в Московский регион пришел арктический фронт. Из-за этого с 23:00 21 декабря до 18:00 22 декабря в столице будут мокрый снег, гололед, усилится ветер.

