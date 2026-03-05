Снег и до +2 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и столице в четверг пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, температура составит 0 — плюс 2 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде сохранится гололедица.
Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.
В столичном регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Его объявили до вечера 8 марта.
