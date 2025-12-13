Снег, гололедица и ветер до 17 м/с будут в Московском регионе 13 декабря

Днем 13 декабря в Москве и области будет от пяти до трех градусов ниже нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В субботу днем в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами будут небольшой снег и гололедица. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от восьми до шести градусов ниже нуля. Будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно осадков не ожидается, но возникнет гололедица. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду. Местами порывы до 15 м/с.

Ранее «желтый уровень» опасности погоды объявили в Москве и области. Ожидаются сильный ветер, гололедно-изморозевые отложения и гололедица.

