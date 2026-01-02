Снег будет идти в Московском регионе 2 января
Днем 2 января в Москве и области будет от -10 до -5 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В пятницу днем в Московском регионе ожидается облачная погода и снег. Ветер юго-восточный, от четырех метров в секунду.
Ночью в Москве и области будет от -11 до -6 градусов. Ожидается облачная погода и снег. Ветер юго-восточный, от трех метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в Москве и области до 21:00 2 января действует «желтый» уровень погодной опасности. Ожидаются сильный ветер до 15 метров в секунду и метель.
