Снег будет идти в Московском регионе 2 января

Днем 2 января в Москве и области будет от -10 до -5 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В пятницу днем в Московском регионе ожидается облачная погода и снег. Ветер юго-восточный, от четырех метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от -11 до -6 градусов. Ожидается облачная погода и снег. Ветер юго-восточный, от трех метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Москве и области до 21:00 2 января действует «желтый» уровень погодной опасности. Ожидаются сильный ветер до 15 метров в секунду и метель.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.