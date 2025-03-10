Смотревший порно на уроке учитель уволился из школы в Башкирии

В Башкирии учитель физики, который включил и смотрел порнографический видеоролик на уроке, написал заявление на увольнение по собственному желанию, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел в учебном учреждении села Ташкиново. Учитель физики и технологии прямо на уроке смотрел порно в присутствии семиклассников.

«Как вы думаете, как будет чувствовать себя человек, на которого практически напали? Я на его месте не была, но что это такое тоже понимаю. У взрослых людей двоякое отношение к ситуации. Многие верят, что такого не было», — рассказала директор школы.

Она подчеркнула, что мужчина проработал в школе 39 лет. Есть дети, у которых родители у него учились. Другие преподаватели также на стороне педагога.

Директор добавила, что это был единственный учитель физики в образовательном учреждении. В настоящее время проводится служебная проверка, а Следственный комитет изучает все обстоятельства случившегося. Сейчас школа находится в поисках нового педагога.