Смотреть невозможно: Матвиенко назвала Лабубу уродцами

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает, что в России нужно создать свои трендовые товары по аналогии с завоевавшими мировую популярность Лабубу, сообщает «Интерфакс» .

«Один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, лабубу она называется. Уродец, смотреть невозможно, но весь мир заболел этой куклой, все носят эту куклу на сумках. Это модно, это стильно», — отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что творец заработал на кукле десятки миллиардов по всему миру.

Также глава Совета Федерации задалась вопросом, где же подобные креативные идеи в России. При этом в стране много талантливых людей, которых нужно поддержать.

«Но как бы эту работу реально активизировать, чтобы каждый регион гордился этой своей продукцией, чтобы мог ее выставлять, продвигать», — добавила она.

Лабубу — китайская игрушка от бренда Pop Mart. Она представляет собой пушистое существо с острыми зубами и гипертрофированной улыбкой. Этот странный персонаж стал хитом продаж в 2025 году и завирусился в соцсетях.

Также с мая 2025 года объем продаж Лабубу на маркетплейсе Wildberries превысил 1,5 млрд рублей.