Россияне купили игрушки Лабубу на маркетплейсе на 1,5 млрд рублей

По информации аналитиков Wildberries & Russ, бурный рост продаж монстриков начался в мае этого года.

При этом Лабубу продаются на Wildberries с июля 2024 года, но до мая текущего года их покупали единицы, а затем продажи по сравнению с апрелем резко увеличились — на 4700%. Потом также продажи Лабубу поставили новый рекорд — по сравнению с маем оборот повысился еще на 1190%.

В среднем монстрика на Wildberries купил каждый десятый россиянин

Лабубу — китайская игрушка от бренда Pop Mart. Она представляет собой пушистое существо с острыми зубами и гипертрофированной улыбкой. Этот странный персонаж стал хитом продаж в 2025 году и завирусился в соцсетях.

Ранее в Москве появился серийный похититель Лабубу. Он ворует игрушки прямо в метро или в людных местах.