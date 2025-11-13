«Смотреть матом»: иностранные пользователи TikTok осваивают «славянский взгляд»

Пользователи TikTok из разных стран поддались новому тренду: они учатся копировать «славянский взгляд» — серьезное выражение лица, которое им кажется типичным для выходцев из Восточной Европы, сообщает «Царьград» .

В качестве образца для копирования многие выбрали Меланию Трамп, первую леди США, которая родилась в Словении. Ее отстраненный взгляд и сдержанная манера держаться послужили источником вдохновения для множества авторов онлайн-дневников. Вирусные ролики, где люди пытаются изобразить подобное выражение лица, стали очень популярными, собрав огромное количество просмотров.

Жители разных стран, включая США, Германию и Италию, создают видео, где щурят глаза и делают серьезное выражение лица, стремясь выглядеть сурово. С иронией отмечается, что это может помочь им в поиске состоятельного супруга или продвижении по карьерной лестнице. Однако пользователи из России и других славянских государств лишь высмеивают эти старания. Они утверждают, что настоящий славянский взгляд — это не наигранное выражение, а подлинное отражение внутреннего состояния. «Невозможно научиться смотреть исподлобья. Это часть менталитета», — с иронией пишут россияне в комментариях, рекомендуя иностранцам ознакомиться с известной русской пословицей о бессмысленном смехе.

Пользователи сети подчеркивают, что суть «славянского взгляда» заключается не в высокомерии, а в отсутствии излишней эмоциональности и привычке беречь улыбку для особых случаев.

