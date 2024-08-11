Смирнов: враг нанес очередную вероломную атаку по мирному населению
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, комментируя ночные атаки ВСУ на регион, отметил, что враг нанес очередную вероломную атаку по мирному населению.
«Есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших нет», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что власти области в сложившейся ситуации ведут работу совместно с силовыми структурами.
Врио главы региона попросил жителей при объявлении ракетной опасности или об атаках беспилотников немедленно следовать в укрытие.
С 6 августа ВСУ атакуют территорию Курской области. Бойцы ВС РФ активно выдавливают противника с приграничной территории, уничтожая живую силу и военную технику.
Ранее российские экипажи вертолетов Ка-52 в Курской области ударили ракетами по месту дислокации ВСУ. Все поставленные цели были успешно поражены.