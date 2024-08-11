Смирнов: враг нанес очередную вероломную атаку по мирному населению

сегодня в 07:58

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, комментируя ночные атаки ВСУ на регион, отметил, что враг нанес очередную вероломную атаку по мирному населению.

«Есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших нет», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что власти области в сложившейся ситуации ведут работу совместно с силовыми структурами.

Врио главы региона попросил жителей при объявлении ракетной опасности или об атаках беспилотников немедленно следовать в укрытие.

С 6 августа ВСУ атакуют территорию Курской области. Бойцы ВС РФ активно выдавливают противника с приграничной территории, уничтожая живую силу и военную технику.

Ранее российские экипажи вертолетов Ка-52 в Курской области ударили ракетами по месту дислокации ВСУ. Все поставленные цели были успешно поражены.