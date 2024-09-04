Смирнов: найдены свыше 500 курян, пропавших при эвакуации

При взаимодействии Российского Красного Креста, силовиков и правительства Курской области найдены более 500 человек, пропавших при вынужденной эвакуации, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале .

«Выражаю огромную благодарность всем волонтерам за самоотверженную работу. Со своей стороны мы будем продолжать оказывать всю необходимую помощь и поддержку», — написал врио губернатора Курской области.

Смирнов посетил региональное отделение Красного Креста, где оказывают помощь людям, которые были вынуждены покинуть свои дома. Он поручил правительству подыскать дополнительные помещения, чтобы удовлетворить потребности всех нуждающихся.

Каждый день в региональном пункте работают около 70 волонтеров. Многие из них студенты Курского государственного медицинского университета. Помощь получили уже около 50 тыс. нуждающихся. Сертификаты на покупку лекарств выдали около 2 тыс. человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал решение о выплатах уехавшим из Курской области гражданам. Они будут производить в автоматическом режиме.