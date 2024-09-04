СМИ: в Белоруссии задержали агента японской спецслужбы

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Белорусские силовики пресекли в республике деятельность японских спецслужб. Это произошло впервые в истории Союзного государства, сообщает «Минская правда» .

Гражданин Японии был задержан в Гомеле. Агент Страны восходящего солнца собирал информацию о ситуации на белорусско-украинской границе, о военной инфраструктуре и обстановке внутри страны.

В ходе допроса «самурай» признался, что его действия могли представлять опасность для Республики Беларусь.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты с 2014 по 2020 годы использовали мессенджер Telegram для организации протестов в Белоруссии, Иране и Китае.