СМИ: экипаж батискафа «Титан» осознавал, что погибнет

Семья погибшего на «Титане» заявила, что экипаж знал о своей грядущей смерти

Находившиеся на борту батискафа «Титан», который следовал к затонувшему «Титанику», знали о своей неминуемой гибели. Такое заявление сделали родственники французского исследователя Поля-Анри Наржоле — одного из членов экипажа, сообщает «МИР 24» .

Семья Наржоле решила подать иск против владельца взорвавшегося подводного судна, передает The Guardian.

«Хотя точная причина аварии, возможно, никогда не будет установлена, эксперты сходятся во мнении, что экипаж "Титана" точно знал, что происходит», — указано в иске.

Родные погибшего потребовали компенсацию в размере 50 млн долларов. Они утверждают, что система безопасности не уведомила экипаж о трещинах в корпусе из-за сильного давления.

Семья исследователя уверена, что в ином случае капитан распорядился бы избавиться от груза, чтобы подлодка перестала погружаться под воду. Но таких действий не последовало.

Крушение «Титана» произошло в июне прошлого года. Судно с пятью людьми на борту пропало в Атлантическом океане. Осенью Береговая служба США подняла на поверхность обломки батискафа и останки всех жертв катастрофы.