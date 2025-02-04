Смерть от царапины: жителей Кузбасса предупредили о бешенстве у бездомных собак

Жителей Кемеровской области призвали не контактировать с дикими животными, включая бездомных собак, так как они могут быть переносчиками смертельной болезни — бешенства, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на областное управление Ветнадзора.

По информации ведомства, в Кузбассе вирус бешенства распространяется среди диких и безнадзорных животных. С начала 2025 года в регионе дважды объявляли карантин по бешенству после случаев смерти лисы и собаки.

Опасность для человека могут представлять не только дикие лисы, зайцы, ежи, белки, грызуны, но и домашние животные, которые гуляют без присмотра.

«Все милые лисы, собачки, ежики, и так далее — это не те животные, к которым нужно подходить», — предупредили ветеринары.

Специалисты отметили, что, если дикое животное не боится человека и идет на контакт, это должно насторожить, так как может говорить о бешенстве.

В случае укуса нужно немедленно обратиться в травмпункт за медицинской помощью — скорее всего, врач назначит курс уколов против бешенства.