Смекалочка: российская стюардесса за год прогуляла 209 рабочих дней из 247

В 2025 году бортпроводница авиакомпании «Россия» установила личный антирекорд, пропустив 209 рабочих суток из 247. Причинами стали различные больничные, отгулы, заявление о сексуальном домогательстве со стороны сослуживца и эмоциональное выгорание, пишет Mash .

50-летняя Дарья из Санкт-Петербурга стала стюардессой случайно. 26 лет назад ее переманили из уборщиц из-за нехватки кадров. Женщина добросовестно отработала 22 года, но за последние 4 года она отсутствовала на работе 700 смен из 990. В текущем году она отметилась особенно — работала всего 38 дней из 247.

С начала года женщина умело чередовала отпуска и больничные, появляясь на работе лишь на несколько дней в месяц. Недавно она вышла на смену после 28 дней отдыха, но сразу почувствовала недомогание и ушла, сославшись на плохое самочувствие.

Проверка выявила, что женщина притворялась, и Дарье пришлось вернуться к работе. Однако в первый же день она снова ушла на больничный — из-за предполагаемого эмоционального стресса после сексуального домогательства со стороны коллеги. По ее словам, другая стюардесса позволила себе непристойное прикосновение к ее груди.

Служба безопасности авиакомпании обратила внимание на необычную ситуацию, проанализировала рабочие дни Дарьи за последние 4 года и выявила описанную выше закономерность. По всей видимости, этому пришел конец, и теперь решается вопрос об увольнении находчивой сотрудницы.

