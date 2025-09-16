«Смайл» в мессенджере может обернуться штрафом

Использование эмодзи в мессенджерах и социальных сетях может привести к юридической ответственности, если суд усмотрит в нем признаки оскорбления, пишет РБК .

Отдельный символ — например, эмодзи с изображением клоуна — вряд ли станет самостоятельным основанием для штрафа, в сочетании с контекстом переписки он может сыграть решающую роль при рассмотрении дела. Как поясняют юристы, ключевое значение имеет не сам факт использования эмодзи, а обстоятельства его применения: наличие сопровождающих оскорбительных фраз, цель отправителя и восприятие получателя.

Яркий пример — дело в Красноярске, где женщина пожаловалась на соседку, назвавшую ее «хабалкой» и добавившую эмодзи «клоун» в чате дачного товарищества. Мировой суд назначил штраф 5 тысяч рублей, но районный суд отменил решение, указав, что оскорбление должно быть выражено в «циничной, глубоко противоречащей нравственным нормам форме», а не просто отражать субъективное восприятие потерпевшего. Этот прецедент показывает, что суды тщательно анализируют коммуникацию, учитывая не только слова, но и визуальные элементы.

Для доказательства оскорбительного характера эмодзи часто требуется лингвистическая экспертиза, которая оценивает, содержало ли сообщение унизительный подтекст и противоречило ли общепринятым нормам морали. При этом административная ответственность по статье 5.61 КоАП РФ («Оскорбление») — не единственный возможный исход. В более серьезных случаях, например при оскорблении чувств верующих, власти или военнослужащих, может наступать уголовная ответственность. Кроме того, потерпевший вправе подать гражданский иск о компенсации морального вреда, даже если административное дело не возбуждено.