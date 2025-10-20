Служба по отлову бездомных животных Подмосковья приняла более 32 тыс обращений

В Московской области уже три года успешно работает круглосуточная горячая линия по вопросам безнадзорных животных. За весь период работы кол-центра, который был запущен в октябре 2022 года, операторы обработали свыше 32 401 обращение от жителей региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Горячая линия принимает звонки круглосуточно по единому номеру 8 (800) 550-65-22. Операторы готовы проконсультировать по вопросам отлова безнадзорных собак, их дальнейшего содержания и реализации программы ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат). Только с начала 2025 года процедуру ОСВВ прошли более 7 330 собак. После отлова животные направляются в пункты временного содержания, где проходят обязательный карантин, противопаразитарную обработку, чипирование и вакцинацию под контролем государственной ветеринарной службы Московской области. Неагрессивные собаки после стерилизации и восстановительного периода возвращаются в прежнюю среду обитания.

В ведомстве напомнили, что для владельцев домашних животных доступна запись на чипирование и вакцинацию в государственные ветеринарные клиники Подмосковья, адреса которых можно найти на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.