Слуцкий назвал возвращение Винника победой российской дипломатии
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал победой возвращение Александра Винника из США, сообщает ТАСС.
«Возвращение Александра Винника на Родину из США — еще одна победа российской дипломатии и всех причастных к его освобождению служб и ведомств», — отметил он.
Слуцкий также добавил, что Винник пробыл в американской тюрьме почти 8 лет фактически без судебного приговора.
Самолет с сооснователем криптобиржи BTC-e Александром Винником приземлился вечером 13 февраля во «Внуково».
Винника задержали в Греции в 2017 году, когда США обвинили его в мошенничестве с криптовалютой. Российские власти просили экстрадировать своего гражданина на родину, однако получили отказ.
В 2024 году Винник пошел на сделку с прокуратурой США и на суде признал вину по делу об отмывании денег.
Накануне в США вернулся экс-сотрудник посольства США Марк Фогель, получивший президентское помилование в России. Он отбывал наказание по делу о сбыте наркотиков.
12 февраля в Кремле заявили, что США выпустят из тюрьмы россиянина в обмен на Фогеля.