Слуцкий назвал возвращение Винника победой российской дипломатии

«Возвращение Александра Винника на Родину из США — еще одна победа российской дипломатии и всех причастных к его освобождению служб и ведомств», — отметил он.

Слуцкий также добавил, что Винник пробыл в американской тюрьме почти 8 лет фактически без судебного приговора.

Самолет с сооснователем криптобиржи BTC-e Александром Винником приземлился вечером 13 февраля во «Внуково».

Винника задержали в Греции в 2017 году, когда США обвинили его в мошенничестве с криптовалютой. Российские власти просили экстрадировать своего гражданина на родину, однако получили отказ.

В 2024 году Винник пошел на сделку с прокуратурой США и на суде признал вину по делу об отмывании денег.

Накануне в США вернулся экс-сотрудник посольства США Марк Фогель, получивший президентское помилование в России. Он отбывал наказание по делу о сбыте наркотиков.

12 февраля в Кремле заявили, что США выпустят из тюрьмы россиянина в обмен на Фогеля.