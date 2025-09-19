Следствие ужесточило обвинения по делу об убийстве генерала Кириллова
В рамках уголовного дела об убийстве начальника войск РХБ защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова следствие предъявило обвиняемым новые эпизоды.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, всем фигурантам, включая скрывшегося гражданина Украины Андрея Гедзика, добавили обвинения по ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем).
Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы для участников и пожизненное — для организатора. Также им вменяются контрабанда и незаконное обращение с взрывными устройствами.
17 декабря 2024 года исполнитель Ахмаджон Курбонов (внесен в список террористов) дистанционно привел в действие взрывное устройство мощностью ~500 г в тротиловом эквиваленте, установленное на самокате. Кириллов и Поликарпов погибли на месте.
Соучастники Батухан Точиев и Рамазан Падиев (также в списке террористов) по указанию иностранного куратора арендовали для Курбонова убежище в Подмосковье. Падиев лично оплатил хостел и передал ключи исполнителю.
К делу привлечен 38-летний Роберт Сафарян, чья роль уточняется. Украинец Андрей Гедзик (псевдоним Артур Струтинский) объявлен в розыск. Следствие считает его одним из организаторов.
Никто из обвиняемых не признал вину. Участники процесса приступили к ознакомлению с материалами дела. Расследование продолжается.
