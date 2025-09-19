Следствие по делу Вадима Круглова получило сотни наводок

Почти через три недели после жестокого убийства россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок американские власти сообщили о ключевой находке — обнаружении ножа, которым был нанесен смертельный удар в область шеи, сообщает Shot .

Шериф опубликовал кадры идентичного кухонного ножа с зеленой ручкой (фото самого орудия убийства не разглашается из-за расследования). По словам полиции, с начала расследования поступили сотни наводок, но личность подозреваемого до сих пор не установлена.

Организация Secret Witness объявила награду в 10 тысяч долларов за информацию, способную привести к поимке преступника.

Сестра погибшего Ольга Круглова обратилась к публике: «Круг сужается, но нам все еще нужна ваша помощь. Просмотрите свои съемки за 30 августа».

Тело Вадима было обнаружено в луже крови у арт-объекта, который традиционно сжигают в конце фестиваля. Сложности расследования связаны с отсутствием камер наблюдения и огромным количеством людей на мероприятии.

Российские дипломаты уже подключились к делу — Лаврову просили обратиться в Госдеп США с требованием провести тщательное расследование.

