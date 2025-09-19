Следствие по делу Вадима Круглова получило сотни наводок

Найден нож убийцы россиянина на фестивале Burning Man
Общество

Почти через три недели после жестокого убийства россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок американские власти сообщили о ключевой находке — обнаружении ножа, которым был нанесен смертельный удар в область шеи, сообщает Shot.

Шериф опубликовал кадры идентичного кухонного ножа с зеленой ручкой (фото самого орудия убийства не разглашается из-за расследования). По словам полиции, с начала расследования поступили сотни наводок, но личность подозреваемого до сих пор не установлена.

Организация Secret Witness объявила награду в 10 тысяч долларов за информацию, способную привести к поимке преступника.

Сестра погибшего Ольга Круглова обратилась к публике: «Круг сужается, но нам все еще нужна ваша помощь. Просмотрите свои съемки за 30 августа».

Тело Вадима было обнаружено в луже крови у арт-объекта, который традиционно сжигают в конце фестиваля. Сложности расследования связаны с отсутствием камер наблюдения и огромным количеством людей на мероприятии.

Российские дипломаты уже подключились к делу — Лаврову просили обратиться в Госдеп США с требованием провести тщательное расследование.

