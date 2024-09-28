Следователи допрашивают владельца взорвавшейся АЗС в Дагестане

сегодня в 20:34

В Дагестане задержали владельца АЗС, где произошел взрыв

Силовики задержали 30-летнего владельца автозаправочной станции (АЗС) Plus в Дагестане, на которой произошел взрыв. В результате ЧП погибли 13 человек, сообщает пресс-служба СК России.

Следователи допросили Марата Д. в рамках расследования уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Накануне на АЗС Plus в Махачкале в районе села Новый Хушет произошел мощный взрыв. Предварительно, там взорвался газовый баллон. В результате происшествия погибли 13 человек. Также известно о более 10 пострадавших.