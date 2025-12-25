Следком начал проверку после оскорбления учителя школьником в Москве

В связи с происшествием в одной из московских школ глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание предоставить отчет о продвижении проверки по факту случившегося. Ход проверки взял на контроль центральный аппарат ведомства, сообщает Следком .

25 декабря в Сети распространилась информация о том, что восьмиклассник одной из школ Москвы отматерил учителя, который во время урока спокойным тоном попросил убрать его мобильный телефон. Инцидент был снят на камеру самим школьником, который угрожал педагогу увольнением по одному звонку.

В настоящее время по данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве инициирована доследственная проверка.

Глава ГСУ СК РФ по Москве Дмитрий Беляев в дальнейшем должен доложить Бастрыкину о результатах проводимой проверки и выявленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что после инцидента в школе восьмиклассника отчислили, а также начали проверку.

