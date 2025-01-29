Следим за Часами Судного дня: кто и почему решает судьбу мира

В январе стрелки Часов Судного дня вновь сдвинулись на секунду ближе к полуночи, что стало показателем наименьшего времени до потенциальной глобальной катастрофы — всего 89 секунд. Это решение озвучил председатель совета науки и безопасности «Бюллетеня ученых-атомщиков» Дэниел Холтс. Он напомнил о важности этих часов как символа опасности и назревающей угрозы, сообщает «Вечерняя Москва».

История Часов Судного дня началась в 1947 году, когда группа ученых, участвовавшая в создании ядерного оружия, предложила этот концепт. Минутная стрелка символизирует приближение к катастрофе: чем ближе она к полуночи, тем выше риск.

За многолетнюю историю часы переводились в разные стороны, но особенно тревожным стало время в 2018 году, когда они показали почти полуночное значение. Вторичная холодная война и климатические изменения стали основными факторами, влияющими на решение о переводе стрелок. Ученые напомнили, что последствия изменения климата могут быть столь же значительными, как ядерные войны.

Каждый год эксперты «Бюллетеня ученых-атомщиков» принимают решение о перемещении стрелок, основываясь на происходящих в мире событиях. Однако мнение военного эксперта Василия Белозерова ставит под сомнение глобальную значимость Часов Судного дня. Он считает такие показатели манипулятивными, так как они делают акцент на экологии и ядерных угрозах.

«Ко всем этим рейтингам и часам нужно относиться скептически, ведь все эти оценки экспертов, заключения, предположения ангажированы. Такие заявления кому-то выгодны», — отметил эксперт.

Председатель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов подчеркнул необходимость помнить о хрупкости мира и важности действий для его сохранения.