Слабые заморозки зафиксировали ночью в Подмосковье

Минувшей ночью в Московской области отмечались слабые заморозки, температура опускалась чуть ниже 0 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что холоднее всего прошлой ночью было в Черустях, где столбики термометров показали минус 0,4 градуса, а также в Истре — 0. В Кашире минимальные показатели составили плюс 6,8 градуса.

«В Москве, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимум сегодняшнего дня составил +3,8 градуса, а в центре города, на Балчуге было заметно теплее — +7,8 градуса», — написал Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, предстоящая ночь в Московском регионе будет теплее, заморозков не прогнозируется. Но они могут вернуться в ночь на 24 апреля.