Скверы, парк и лесопарк благоустроят в Орехово-Зуевском городском округе

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву о благоустройстве новых объектов. В 2025 году программа коснется скверов, парка и лесопарка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Заголовацкий напомнил Воробьеву, что в 2024 году заново построили сквер в Ликино-Дулеве рядом с Дулевским фарфоровым заводом, в Куровском открыли детский сквер «Первомайский». На этот год у властей еще больше планов.

«Благоустроим два сквера — детский в Дрезне и на ул. Калинина в Ликино-Дулеве. Также приступим к работам по благоустройству „ЛиАЗ Парка“ — территория сквера „Заводской“ в микрорайоне ЛиАЗ. Помимо этого, хотим обустроить лесопарковую зону в Орехово-Зуеве площадью практически 60 га», — рассказал Заголовацкий.

В округе проводится работа по обновлению спортивной инфраструктуры. В этом году закончат ремонт стадиона «Торпедо». В следующем году завершится реконструкция стадиона «Русич», ремонт корпуса №1 спортивной школы «Феникс» в Ликино-Дулеве. Новое футбольное поле уложат и на стадионе «Локомотив».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах, и согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.