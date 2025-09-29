сегодня в 18:23

Сквер у Молодежного центра «Горизонт» в Коломне благоустроили по просьбе жителей

В Коломне обновили еще одно общественное пространство — сквер возле молодежного центра «Горизонт». Здесь появились новые пешеходные дорожки, установлены системы видеонаблюдения и уличного освещения. Территория пополнилась малыми архитектурными формами: скамейками, качелями с навесом. Появились места для отдыха и фотозоны, сообщает пресс-служба администрации округа.

Эти изменения стали возможными благодаря программе «Формирование комфортной городской среды», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Благоустройство около МЦ «Горизонт» — результат всероссийского голосования, на котором жители сделали выбор в пользу этой территории.

В ландшафтном дизайне обновленного сквера использовали многолетники: эхинацея, шалфей, котовник. Также создана живая изгородь из кизильника и горной сосны.

На территории высажено 26 кленов и 11 яблонь Недзвецкого, которые весной будут усыпаны яркими малиновыми цветами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.