Сквер на ул Московской в Воскресенске благоустроят по итогам онлайн-голосования

Стали известны победители IV Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Сквер на улице Московской в Воскресенске будет обновлен благодаря голосованию, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тыс. жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все 4 года проведения всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», —рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство сквера Воскресенска на ул. Московской проголосовало более 6,5 тыс. человек. Общее количество голосов в округе Воскресенск составило более 12 800 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.