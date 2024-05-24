Сквер имени Ленина в Королеве стал победителем по итогам онлайн-голосования

Стали известны победители IV всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Сквер имени В. И. Ленина в Королеве будет обновлен благодаря голосованию. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тыс. жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все 4 года проведения всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство сквера имени В. И. Ленина в округе Королев проголосовало более 8,7 тыс. человек. Общее количество голосов в округе составило более 17,6 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.